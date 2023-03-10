2023國際自由車環台公路大賽將登場，今年預計於3月12日至16日，賽事將貫穿台北、桃園，再經竹苗中浪漫台三線、南投至高雄，今在台北市政府辦開幕記者會，南投縣長許淑華還特地北上出席開幕式位選手打氣，並宣傳南投美景。

許淑華致詞時表示，這次賽事有31個國家齊聚台灣，南投縣也非常榮幸睽違4年再度參與，南投有茶香、集集小鎮、南投酒廠、日月潭等文化景點，透過這次賽事路線規畫，也可呈現各種南投美景。

許淑華說，希望每一位選手賽事行經南投時，可留下更多時間在南投欣賞，期待透過參賽者不同視角，可讓南投文化與運動賽事都能被更進一步獲得提升。

主辦單位表示，今年2023國際自由車環台公路大賽於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，有來自包含地主中華隊在內的31國、23支隊伍，共192位菁英選手車輪戰。

主辦單位指出，今年賽事總距離達670.3公里，從台北市政府繞圈賽揭開序幕後，之後依序到桃園、竹苗中浪漫台三線、南投，最後再到高雄國家體育場。其中，桃園段將仰攻角板山，南投段將繞行大南投至日月潭，賽事難度與美景兼具。