直擊不「當」行為！當鋪地下室變賭場 員工賭客都送辦

天九牌職業賭場藏匿新北市鶯歌一間當鋪地下室，以掛羊頭賣狗肉的方式經營多時，新北刑大日前獲報，並會同三峽分局共組專案小組強勢攻堅，當場逮捕負責人吳嫌及同夥20餘人，另查扣賭具天九牌1副、骰子1盒、賭資15萬3700元、監視設備等證物，全案依法移送新北地檢署偵辦。

警方調查，該當鋪店座落於鶯歌區西湖街，天九牌職業賭場負責人吳男，與當鋪老闆林男同為朋友關係，為掩人耳目，遂向其承租地下室作為據點聚賭，經營2至3個月。據悉，犯嫌以通訊軟體聯繫賭客前往指定處所，再由交通專車接送，規避警方查緝。

新北市刑警大隊接獲情資，經連日蒐報，持新北地院核發的搜索票前往逮人，共逮捕吳男、林男及2名員工，負責把風的鄭男、荷官蔡男；另有賭客23人。

警方表示，賭博會讓民眾傾家蕩產，絕不容許賭場在新北市流竄，持續強力掃黑、肅槍、打詐及緝毒，給轄內居民安居樂業的環境。