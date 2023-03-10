「社區專家」有巢氏房屋深耕在地，今年全台店數將邁向450店，雙北地區的有巢氏房屋加盟店就佔了將近百店，而近4年來，在台北市文山區和新北勢新店區的店數成長了2倍，業績則成長了3成，更厲害的是區域聯賣業績成長了4倍！有巢氏房屋新店中央央北加盟店長楊天豪與有巢氏房屋木柵區公所加盟店店東馮偉冠以自身實例分享成功之道：「品牌加持、善用系統、深度聯賣、合作至上」。

過去在信義房屋任職8年，楊天豪平均年收入約百萬元，2018年他從直營體系轉戰加盟創業，他坦言，當時的心境相當惶恐，不過永慶房產集團所擁有的強大資源，很快消弭了他的不安。永慶加盟總部準確掌握市場變化，提供精準策略建議，帶領加盟店贏得先機，讓楊天豪團隊連續2年店業績都攀上4,000萬元大關，在去年更逼近4,500萬元，成交件數自2020年至2022年成長近2倍，委託件數亦大增百件，他個人年收入也成長5倍之多，很慶幸當初做了對的選擇。

在文山區商圈經營多年的馮偉冠，過去曾待過信義房屋、21世紀不動產，後來又自行創業小型房仲公司，2020年加盟有巢氏房屋，有了強大品牌力助攻，加上「小巢」經紀人在地深耕的優質形象，在創業2年後不但個人業績成長2倍、突破1,000萬元，收入更是達到過去的3倍以上。

馮偉冠過去待過多個不同品牌，自從創業有巢氏房屋，個人業績及收入都成長2倍以上。（圖片來源/ 永慶房產集團 ）

永慶房產集團打造最強創業平台 科技提升效率與成交機率

永慶加盟體系多元的產品優勢，讓馮偉冠有機會將業務觸角延伸到不同的產品上，過去在前東家，銷售的產品僅有中古屋，然而加盟2年來，他已成交多筆土地，占整體業績2成。他也開心分享，近期在緊鄰文山區旁的深坑區，才成交了一筆3,000萬的土地，因有巢氏房屋的良好形象，讓客戶能安心交易，當天看完土地就下斡旋，隔天成功簽約！

楊天豪則表示，永慶房產集團不斷升級進化的科技系統，是客戶服務最強幫手。像是〈i行動系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，能協助經紀人精準地幫客戶配對，只要打開手機就能操作，不受時空限制，十分便利。此外，只要在系統上輸入客戶的需求與條件，若有物件新上架，經過比對符合條件，系統便會主動提醒，大大提高經紀人的工作效率及圓滿成交的機率。

永慶加盟四品牌的深度聯賣制度讓經紀人不用單打獨鬥，全台1200間店都能一起合作銷售，加快成交速度。（圖片來源/ 永慶房產集）

「深度聯賣」帶動業績成長 凝聚團隊合作共識

另一個帶動業績持續成長的成功關鍵，就是永慶加盟四品牌的「深度聯賣」，有巢氏房屋新店中央央北加盟店去年有近800萬元的業績，來自「深度聯賣」！楊天豪說，加入有巢氏房屋可與永慶不動產、永義房屋、台慶不動產等全台超過1,200間加盟店一起銷售，可配對的案源大幅增加，「一起幫客戶賣房子、找房子，業務不用再單打獨鬥，加快了成交速度，這就是跨品牌聯賣的優勢。」

「深度聯賣」也凝聚加盟店的合作共識，楊天豪分享，剛到有巢氏房屋創業時，系統也不太會用，好在友店學長幫忙，協助他步上軌道，「在前東家時期，沒什麼機會認識其他品牌的房仲經紀人，因為他們是競爭對手，但在永慶房產集團完善的規章制度下，加盟友店是事業夥伴、不是競爭對手。」

馮偉冠認為誠實是作為房仲經紀人的基本原則，不欺騙、不造假、不隱瞞才是永續經營之道。（圖片來源/ 永慶房產集團）

選對品牌 成功一半！跳脫舒適圈 未來發展更寬廣

楊天豪團隊目前20位夥伴，有6成來自信義房屋、7成年齡在30歲左右，是相當年輕的團隊。對於新進同仁，楊天豪都親自培育，手把手地教導房產交易知識與眉角，在他悉心的領導下，去年培養出9位「百萬業績經紀人」，其中3位跨進400萬元俱樂部，更有1位業績突破600萬元，店裡還有4位同仁達成買房目標，讓他十分驕傲。

另一方面，馮偉冠對每一位新進同仁上的第一堂課，就是「誠實」原則，在房仲業耕耘多年，他看過不少同業在房屋交易時，刻意隱瞞重要資訊，「明明房子有漏水，還故意拿櫃子去擋，房仲是良心事業，比起銷售能力，誠實更來得重要，壞口碑很容易一傳千里。」他希望將正確的觀念，傳承給後輩，才是永續經營之道。

對於想要從同業直營品牌轉換到加盟體系的經紀人，楊天豪鼓勵學弟妹要有衝勁，縱使創業之路不好走，他仍勉勵想要創業的人「不要想太多，做就對了！」馮偉冠也表示，只要脫離舒適圈，選對品牌與團隊，一定能到達不一樣的桃花源！