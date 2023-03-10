台北市長蔣萬安也親自化身成「蜘蛛人」體驗繩索吊掛鑑定磁磚。（陳薏云攝）

高樓外牆清洗或檢修為高風險工作，為了減少職災發生，台北市勞檢處10日與5大繩索協會締結安全伙伴關係，盼透過公私協力替這些吊掛繩索的「蜘蛛人」打造更安全的職場環境。台北市長蔣萬安也親自化身成「蜘蛛人」體驗繩索吊掛鑑定磁磚，被問到「會不會怕」，蔣萬安笑說「你覺得呢？」

台北市勞檢處今天上午舉行「與繩索作業同業締結安全伙伴」簽署儀式，在勞動部職安署長鄒子廉見證下，與台灣高空外牆協會、台灣工業繩索技術人學會、台灣繩索技術協會、中華繩索技術協會、台灣工業繩索技術訓練中心協會共同簽下安全伙伴宣言。

蔣萬安在會前受訪表示，台北市高樓林立，老舊建物比例非常高，市府希望培養繩索作業專業人士協助進行外牆檢修，更重要的是減少職災發生可能。

蔣萬安致詞表示，使用繩索從事外牆清洗或檢修是非常高風險的工作，未來將與5大協會共同努力，提供更安全的工作環境給勞工、減少職災發生，將台北市打造為工作環境優良的模範城市。

蔣萬安接著在協會專業人員陪同下體驗，他落地後表示，這份工作非常辛苦，但對城市的安全非常重要，需要接受完整專業訓練，將努力確保勞工的安全工作環境。

勞檢處主任秘書康水順會後受訪補充，隨著建築物越蓋有造型，使用繩索吊掛作業會比吊籠更有彈性，所以這些「蜘蛛人」將越來越常被看見。

康水順指出，今天與5大繩索協會締結安全伙伴關係後，將有計畫、固定地舉辦講習活動，互相分享最新資訊，藉此架構傳遞重要政策，期盼逐漸提升安全意識，減少職災發生。

康水順說明，台北市從2021年12月將10層樓或樓高30公尺以上建築物的繩索作業納管，要求業者在從事外牆工作開始3天前通報，勞檢處也會隨機抽查，促使業者因預期心理做好繩索作業相關規範，所以政策上路以來未曾發生相關重大職災。