2023年2月主計處統計的居住類指數，其中的住宅管理費攀升到102.35，2018年的年指數為98.14，2021年住宅管理指數為100，2022年指數為100.59，今年前2月指數突然攀升，2月寫下新高的102.35。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是戶數規模不多的社區，可能都已經歷過更換物管公司、管理費調漲的過程，甚至是降低一些社區服務，例如本來24小時的保全，更換只有白天、大廳不開冷氣等等，都是社區為了節省費用的部分措施，加上社區要維護與更換設備只會越來越多，加上人力成本的支出增加等等，最終都會反映到社區的管理費上，以新北市的新社區為例，規模不大的社區大樓，可能每坪管理費會在80元以上。

曾敬德指出，通常規模越大的社區可以提供越多的服務，受惠戶數較多，平均攤到每位住戶身上的金額才會輕鬆一些，尤其雙北以外大型重劃區，可能基地面積有機會達千坪以上，不僅公設豐富，社區公設空間甚至還能提供簡餐服務與用餐環境，至於高端的產品，有些還會訴求飯店式服務來爭取客戶的目光。