34歲費小姐是三鐵運動選手教練，去年中偶然在左下腹摸到一顆「圓球」，就醫檢查竟是15公分大的子宮肌瘤！為了不影響訓練和教學工作，她選擇使用海芙刀治療，利用聚焦超音波消融肌瘤，因此沒有傷口，讓她術後短短1個月就重回賽場。

費小姐的被檢查出約15公分的子宮肌瘤，接受海芙刀治療後，肌瘤縮小為6公分。（王家瑜攝）

子宮肌瘤是女性常見疾病，台安醫院海芙刀中心主任傅佩德表示，家族遺傳、攝取高熱量食物等都是好發因素，根據臨床觀察，約3分之1女性都罹患子宮肌瘤，多數為良性，病變機率約千分之5，只要沒有造成不適，可以與子宮肌瘤「和平共處」。

不過，當子宮肌瘤體積越來越大，可能壓迫到周遭組織器官。傅佩德說明，子宮肌瘤如壓迫到膀胱，可能導致頻尿、急尿；如鄰近大腸直腸，可能造成便秘、腸阻塞或脹氣；子宮肌瘤也可能加劇經痛，或導致經期過量出血，甚至有患者一整個月都血流不止，因而出現貧血。

台安醫院去年3月引進海芙刀技術，目前共完成143例子宮肌瘤治療。（王家瑜攝）

台安醫院去年3月引進海芙刀技術，目前共完成143例子宮肌瘤治療，年齡介於35到55歲，症狀包括痛經（24.1％）、經血過多（44％）、頻尿（59.3％）及腹部鼓出（11.1％）等。傅佩德說，如果擔心術後疼痛、沾黏，或是想要短時間恢復正常生活，可考慮沒有傷口的海芙刀治療，以聚焦超音波縮小肌瘤，消融率達8到9成，相當於子宮肌瘤體積僅剩下10％到20％。

費小姐是三鐵運動選手教練，去年運動按摩過程中自己摸到左下腹有一顆「圓球」，檢查發現15公分的子宮肌瘤。她分享自己接受海芙刀治療的過程，躺著用手機追劇大約4小時，不時會感覺到「宮縮感」，可以即時和醫護人員反映，稍作休息再繼續治療。

海芙刀的優勢在於全無刀口，不需麻醉，術後可以快速恢復正常生活作息，不需要照顧傷口、換藥，也不需要面對傷口感染、癒合不良等可能的潛在問題。但傅佩德提醒，並非每位子宮肌瘤患者都適用海芙刀，如肥胖、腹部有疤痕、帶蒂的子宮肌瘤，或是懷疑有惡性可能，則不建議使用海芙刀。