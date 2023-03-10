歐洲北溪天然氣管線去年9月爆炸，引發西方與俄羅斯關係緊張；丹麥當地行政人員今天表示，警方已經搜索在波羅的海克里斯欽島上管線爆炸現場附近的一艘遊艇。

德國當局昨天證實，他們曾在1月突擊檢查一艘船，這艘船可能是被用來運送炸毀北溪天然氣管線（Nord Stream）的炸藥。

克里斯欽島（Christianso）首長安德森（Soren Thiim Andersen）告訴路透社：「警方正在尋找一艘9月停泊在這裡的特定船隻。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，向歐洲輸送俄國天然氣的北溪管線於9月26日發生爆炸，此事件已成為西方與俄羅斯之間的引爆點。

目前正在調查此爆炸事件的瑞典、德國和丹麥當局表示爆炸為蓄謀性質，但並未說明何人應對此負責。

不過，美國和德國媒體本週報導指出，一個親烏克蘭組織可能要對此負責。

德國第一電視台（ARD）和「時代週報」（Die Zeit）報導指出，德國當局已能指認一艘用於破壞行動的船隻。

據報導，這項在海底鋪設炸藥的行動是由6人共同執行，他們於9月6日從羅斯托克（Rostock）啟航，隨後停在丹麥克里斯欽島。

安德森指出，，丹麥警方今年1月搜尋去年9月16日至18日停泊在克里斯欽的船隻相關訊息，包括訪問當地居民，蒐集港口錄影紀錄，也從港口售票機來蒐集資訊。

丹麥警方對此拒絕置評。

克里斯欽島屬於波羅的海波荷木島（Bornholm）東北約18公里處的小群島的一部分。 這個只有98人居住的群島過去曾是海軍要塞，如今仍由丹麥國防部管轄。