世界棒球經典賽中華隊日前首戰巴拿馬慘敗，以5比12遭對手血洗，曾幾何時我們的國球淪落至此。有網友盤點台灣國家隊三寶包括棒球、台積電和口罩，但現在國際上沒人戴口罩，台積電外移，剩下唯一的棒球被打成笑話，原PO不禁問大家，「台灣還有什麼最自豪可以拿出來說嘴？」此話題引發網友熱議，紛紛回應「黑道春酒」、「辣妹團迎賓」、「詐騙王國」、「行人地獄，傲視國際」。

一位網友在PTT以「台灣還有什麼能跟國際自豪的事情？」為題發文，他盤點台灣曾有「國家隊三寶」，分別為口罩國家隊、台積電國家隊和棒球國家隊，但現在很多國家口罩令解除，根本沒人在戴口罩；而台灣的護國神山台積電外移，前往美國、日本設廠；剩下唯一能說嘴的棒球，我們地主隊慘輸巴拿馬被打成笑話。原PO感嘆問其他網友，「台灣還有沒有什麼東西可以拿出來說嘴？」

此文一出，一票網友討論大炸鍋，不少人聯想到近日黑幫在飯店舉辦春酒，還大陣仗請來170名旗袍辣妹迎賓，大批網友狂酸「黑道啊」哪個國家比得上台灣，「黑道治國」、「黑道春酒」。

另有網友認為，台灣房價高、勞工工時長，以及交通亂象，屢屢登上外媒，直呼「詐騙王國、犯罪天堂、行人地獄，自己挑」、「行人地獄 缺電缺蛋缺肉」、「違停王國，逼車王國」、「沒有蛋可厲害了」、「死刑犯不會死」、「防疫阿，世界怎麼跟得上台灣嘻嘻」、「房價所得比最棒」、「CNN認證過 勞工CP值世界一」、「還有炒房國家隊」、「酒駕」、「違停 低薪」、「生育率啊」。