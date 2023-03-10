今（10）日午場比賽古巴強行逆轉巴拿馬後，中華隊成A組唯一尚未開胡的球隊，晚間7點交手義大利的比賽極為關鍵，中華隊推出具有豐富國際賽經驗的江少慶先發上陣，義大利則由右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani）領銜，此戰對於兩邊來說都非常重要，中華隊力求開胡避免落入淘汰劣勢，義大利則是期望以2連勝來拿下小組晉級優勢。

中華隊先發打線

第一棒：鄭宗哲（二壘）

第二棒：林立 （DH）

第三棒：林子偉（右外野）

第四棒：張育成（一壘）

第五棒：吳念庭（三壘）

第六棒：吉力吉撈・鞏冠（捕手）

第七棒：陳傑憲（中外野）

第八棒：王柏融（左外野）

第九棒：江坤宇（游擊）

先發投手：江少慶

義大利先發打線

第一棒：弗瑞利克（Sal Frelick）（左外野）

第二棒：大佛萊徹（David Fletcher）（游擊）

第三棒：帕斯夸提諾（Vinnie Pasquantino）（一壘）

第四棒：小弗萊徹（Dominic Fletcher）（右外野）

第五棒：蘇利文（Brett Sullivan）（捕手）

第六棒：弗里斯夏（Vito Friscia）（DH）

第七棒：羅培茲（Nicky Lopez）（三壘）

第八棒：德魯齊歐（Ben DeLuzio）（中外野）

第九棒：馬斯卓波尼（Miles Mastrobuoni）（二壘）

先發投手：卡斯特拉尼