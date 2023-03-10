台灣高檢署10日召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議（台高檢提供）

國內詐騙集團猖獗，民眾經常接到詐騙簡訊騷擾，困擾不己。對此，台灣高檢署10日召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議，決議由高檢署、國家通訊傳播委員會NCC及台灣電信產業發展協會成立聯繫窗口，共同遏阻電信網路詐欺犯罪。

高檢署表示，詐團常以虛設行號大量申辦行動電話門號，向被害人大規模發送詐欺簡訊，或用來接收一次性密碼（OTP）使用以遂行後續詐欺行為，已令全國民眾深受困擾。

高檢署強調，警調日前已多次查緝相關犯罪，包括桃園地檢署偵辦企業申辦大量行動電話門號提供詐騙集團發送詐欺簡訊達1100萬則案、新北地檢署起訴以商號名義申辦行動電話門號為詐欺集團收受認證案，現場查獲SIM卡達1萬個、台北地檢署起訴以公司名義大量申辦800餘支行動電話門號提供認證案。

高檢署認為，若做為犯罪工具之行動電話門號，易於大量申辦，當無法有效遏阻電信網路詐欺犯罪。詐欺犯罪查緝及防制，有賴於政府各機關共同協力，始能克盡其功。

因此高檢署今召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為研商會議」，除邀請檢警調機關外，亦邀請電信事業主管機關國家通訊傳播委員會、電信產業代表台灣電信產業發展協會等與會，希望透過司法及行政、公與私部門之溝通交流，找出有效作為。

會中針對申辦大量門號之企業用戶設置有效的「防詐風險控管措施」、「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號之所有人應限制其再行申辦行動電話門號」、「電信事業建立聯防機制」，並將相關規定「列入電信管理法規範及行動寬頻服務契約」等議題廣泛交換意見，並決議由高檢署、國家通訊傳播委員會及臺灣電信產業發展協會成立聯繫窗口，期能迅速回饋查緝犯罪層面所發現之相關問題，以共同遏阻電信網路詐欺犯罪。