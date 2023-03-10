英國《金融時報》報導指出，美國眾議院議長麥卡錫訪台推遲，後又傳出蔡英文總統將於出訪期間過境美國，並於加州會見麥卡錫。長期觀察台灣政局的日本學者小笠原欣幸分析，當前「疑美論」成為左右台灣大選的重要因素，大陸雖取得先機，但「麥卡錫訪台延期」似乎是美國和蔡政府聯手抗衡「疑美論」的一步棋。

小笠原在臉書指出，金融時報提到，蔡英文總統說服麥卡錫改為在美國加州而不是在台北會面。因為如果麥卡錫議長訪台，大陸可能會採取激烈的軍事行動，從而選擇避免此事發生，而《金融時報》對美國政府內幕報導掌握程度極高。同時也會被美國某些訊息源作為釋放風聲的管道。

「自去年年底以來，疑美論在台灣廣為傳播」小笠原分析，這種不信任觀感來自於認為，美國利用台灣作為對抗中國的棋子，最終仍會拋棄台灣。原先「親美」的台灣民意正在發生變化。如果「疑美論」繼續擴散，將對國民黨有利，若是能有效抑制「疑美論」則對民進黨有利。這將成為左右總統選舉的重要因素。

小笠原說，去年前眾議院議長裴洛西訪台時，台灣輿論對此展現歡迎態度，但麥卡錫一旦訪台，則有可能加劇「疑美論」的擴大。「當美國重要人士訪台返國後，中國就向台灣施加強大壓力的情況再次出現的話，感激之情勢必減弱，質疑的聲浪也將增加。」

小笠原指出，蔡政府表面「歡迎」議長訪問，但考慮到對大選的影響，推遲議長訪台時程可能是更好的作法。若報導屬實，應屬明智的決策，未檯面化考量並取得議長的諒解，也可以說是展現了良好的外交能力；而蔡英文出訪中美洲友邦時過境美國，過去陳水扁、馬英九都有前例，本次再度造訪加州雷根圖書館，也有了在麥卡錫選區加州會面的傳聞。

談及大陸反應，小笠原認為，雖然無論如何陸方都會嚴厲批判，但蔡總統訪美得到台人廣泛認同。如果以此為由採取大規模軍事行動，台灣多數民意的反彈將針對大陸。這與麥卡錫訪台有所差異；而疑美論在台灣擴散是對大陸有利的條件，大陸自今年初以來一直在克制對台灣的強硬言論。應該要如何應對蔡總統訪美，想必大陸領導人習近平會慎重考量。

對於拜登政府，小笠原表示，拜登政府的對台政策是一邊保持「一中政策」，一邊實質強化對台灣的支援。「一個中國」是為了避免中國的極端行為而貼在門口的「護身符」，雖說共和黨的麥卡錫訪台可能造成困擾，但仍存在議長訪台可能性，這也是「疑美論」擴散的遠因。

他說，美國不應僅憑政治人物的個別行動，而是應該採取跨黨派方式持續給予台灣支持，以明確應對台灣方面的不安情緒和不信任，這是有效抑制「疑美論」的方式。

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綜觀而論，小笠原認為，如果麥卡錫的訪台延期是由於大陸的壓力所導致，使各國議員自我設限不再訪台，那就是個問題，但目前似乎並沒有這樣的疑慮；在這次總統大選中，大陸雖在「疑美論」中取得先機，但「麥卡錫訪台延期」似乎是美國和蔡政府聯手抗衡「疑美論」的一步棋。究竟美國和中國哪一邊的言行，能夠贏得台灣多數選民的支持，這場競爭才正要開始。