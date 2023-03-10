牙齒健康很重要，除了與營養攝取有關外，也影響美觀、講話口齒清晰度，因此平時不僅要多刷牙，還可透過食物補足營養。牙醫師黃文龍提到，民眾可以多吃乳製品、瘦肉蛋白質、蔬菜水果、堅果，有助於強化牙齒，還要多攝取水分，保持口腔健康。

牙醫師黃文龍在臉書粉專提到，許多食物容易傷牙，但仍有不少食物有助牙齒健康，其中一點就要多補充水分，尤其是含有氟化物的水，因為氟化物有助抵抗酸的侵蝕，可謂保持口腔健康的最佳飲品，雖然台灣未實施飲水加氟，但多喝水仍有益健康。

再來是多喝「乳製品」，例如牛奶和優格等其他乳製品，含糖量低，對牙齒健康有好處，此外不只富含鈣，還有蛋白質，有助於強化牙齒。而飲食上要攝取「精瘦蛋白質」，像是瘦肉類、去皮的家禽和魚類，或是豆類、牛奶及雞蛋，有助於整體的身體健康。

黃文龍表示，營養均衡不僅有益身體健康，對牙齒也有好處，可以多吃富含水和膳食纖維的蔬果，有助於平衡所含的糖分，另外咀嚼能刺激唾液產生，帶走牙齒上有害的酸性物質及食物顆粒。最後則是「堅果」，含有健康所需的蛋白質與礦物質，且堅果碳水化合物含量低，不會增加蛀牙風險，咀嚼堅果同樣能刺激唾液產生，進而降低蛀牙的風險。