緯創（3231）集團積極耕耘投入智慧醫療商機，旗下緯創醫學科技分別自軟、硬體整合解決方案、代工及自有品牌三大面向切入，去年營收再以強勁力道成長，今年也設下年增50％到翻倍增揚的目標。

其中在自有品牌醫材產品部分，除了先前已跨向海外市場布局的外骨骼行動輔具系列產品外，10日緯醫與台北市立萬芳醫院合作進行簽約，將其研發之「BestShape Go智世代變形載具」導入萬芳醫療場域驗證。緯醫預計今年除在台灣擴展進入醫療照護機關、地方社區落地外，也將前進馬來西亞等東南亞市場及歐洲市場，加速商模推展。

展望今年緯醫整體營運動能，緯醫董事長黃俊東表示，目前旗下三大業務動能前景皆佳，包括比重仍達五成以上的醫療代工業務，在含括分子檢測、非侵入性檢測醫材之代工訂單需求動能皆不錯，另在智慧醫院／智慧照護平台等軟硬整合解決方案，也隨相關軟體成熟度提升加速擴展。

至於在含括外骨骼行動輔具及智慧載具，與非接觸式應用於人體基礎生理數值、動作的感測器等，亦持續向海外市場擴展業務機會，陸續挹注營收動能。

緯醫繼去年以年增70～80％的力道、衝上5～6億元的營收規模後，預計今年仍將以50～100％的年增幅再增揚，中長期目標仍將以2～3年後IPO、上市櫃為主要進程，短期則期能快速損益兩平。