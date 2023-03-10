世界棒球經典賽（WBC）8日由A組預賽揭開序幕，地點在台中洲際棒球場。而除了國際級的球員較量球技外，場上的啦啦隊女孩們也有看頭，她們是由中職各隊派員合組而成。《中時新聞網》特別系列盤點這群最亮應援團，讓讀者認識這群賣力加油的嬌點。今天要介紹的是由統一7-ELEVEn獅啦啦隊「Uni-Girls」所派出的瑟七、艾璐、斐棋、Yuki。

1. 瑟七

被譽為「南台灣最頂啦啦隊」的瑟七，除了時常在社群平台上曬出自己的生活點滴外，也相當願意和粉絲們互動交流，相當敢言敢說的她以前被問及「有無整形過」一事時，豪邁地承認縫過雙眼皮，也曾打過2至3次的玻尿酸和肉毒，直言：「是否整型過哪有什麼關係，反正很多男生也看不出來是真的還是假的。」並補充：「反正喜不喜歡本來就是主觀的，部分人不喜歡我，還是有別的人會喜歡。」直爽個性深得不少粉絲的喜愛。

2. 艾璐

本名李亞璇的艾璐，自從宣布接受有著「大哥」稱號的統一獅投手胡智為求婚後，人氣扶搖直上，更被冠上「大嫂」稱號而聞名。另外，艾璐不吝嗇地多次在IG上曬出與大哥的合照高調放閃。這次經典賽，其他女孩們透露胡智為悄悄送暖暖包給她的暖心舉動，而艾璐也拿出滿滿的精力為扛下對巴拿馬首戰先發的老公應援，大方秀恩愛。

3. 斐棋

擁有武術底子的「莊敬校花」斐棋，除了是啦啦隊成員外，更是廣告寵兒，接下過手機、飲品、泡麵、汽水、牙膏的各式廣告，大方的在電視上展現自己的魅力，此外，過往她以短髮形象打鼓的表演，更是被網友們分享到PTT表特版，當時還引發熱議，讓不少網友們被迷了心神。

4. Yuki

啦啦隊隊長「Yuki」廖思旻，自2016年從舞者轉到啦啦隊領域後，過往對棒球一竅不通的她，因為很想知道場上的狀況，開始自學，最後也變成球迷，還常趁著空閒時間去看比賽，她認為啦啦隊的是一個情緒的中轉站，不只是在場上的賣力應援，抑或是比賽後在社群平台上更新心得以及照片，都能讓球迷們沉浸其中，延續比賽的情緒。此外，她在8日的賽後於IG上寫下：「收拾好心情不要放棄就一定有希望，我們一起繼續當中華隊最強的後盾。」邀請粉絲們繼續為中華隊加油。