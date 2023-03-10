指揮中心昨公布新冠肺炎輕症可不隔離、不通報，並將修正Covid-19病例定義，對有投保防疫保單的民眾最關心是防疫保單還會理賠嗎?產險公會理賠小組研議後表示，自3月20日起若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，「不再認定屬法定傳染病」，保險公司依約不予理賠。

產險公會解釋，按防疫保險商品契約條款約定，被保險人經醫師診斷確定罹患法定傳染病者，保險公司依約給付確診保險金；指揮中心已於今對外說明，嚴重特殊傳染性肺炎病例定義將於3月20日做調整，於臨床條件中載明「發燒(≥38°C)或有呼吸道症狀後14日(含)內，出現肺炎需氧氣治療或其他併發症，因而住院(含急診待床)或死亡者」，且須符合檢驗條件後，始為確定病例。

不過，指揮中心法定傳染病的新定義未包括輕症，即新冠輕症已非「嚴重特殊傳染性肺炎」之確定病例，而不屬法定傳染病之範疇；因此，自3月20日起，若經診斷屬輕症者，依前述疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。