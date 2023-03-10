汎德永業進一步表示，3月起正年式新車及甫發表的全新BMW X1運動休旅均將續抵台、交車，在新車缺車問題可望逐步緩解況下，公司對今年新車銷售表現展望樂觀。全新首款BMW iX1純電運動休旅自發表以來詢問度不斷，iX1搭配總容量達到66.5kWh的鋰電池模組，0到100km/h加速僅需5.6秒，最高續航里程更可達440km，動力表現與續航里程表現優異，預售接單買氣熱絡，今年配額已銷售一空，預計新車第二季到港後業績將逐漸發酵。

此外，Porsche銷售依舊維持高檔表現，熱門車款Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan等收單強勢，加上眾所矚目的全新第三代Cayenne改款新車將在今年上半年正式亮相，因其能兼具越野性能與長途舒適性，預期將能吸引更多豪車車主，待正式在台上市後，將為公司再增添營收成長動能。

汎德永業指出，預估今年台灣新車市場仍將持續火熱，尤其是電動車的需求缺口仍大，訂單數維持穩定成長，然從目前到港車數來看，進口車供應情形將有機會較去年好轉，手上累積的大量訂單有機會在今年依排單順序交車，公司也將持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。