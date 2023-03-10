新竹一名張姓男子2022年6月至8月間同時對2名正妹展開恐怖追求，先是跑到2女的工作場所告白數次，又持續傳送「老婆，我會好好疼愛妳們」」、「我可愛的女人」、「老公當然要讓老婆們使用」等騷擾訊息，誇張行徑讓2女感到心生畏懼，報警處理。法官依犯跟蹤騷擾罪，共2罪，應執行罰金1萬5000元，得易服勞役。

據判決書指出，張男有意追求A女、B女，但多次遭2人明確拒絕，去年7月間，張男一共5度到A女工作場所，對其說追求的話，均遭A女拒絕並要求離開；同年7月底至8月初，又以Messenger傳送「老婆看美女後，我更想X妳們」、「老公當然要讓老婆們使用」等騷擾訊息。

同年8月9日12時許，更到A女工作場所，對她告白並稱會努力轉錢養她，表明下禮拜還會再來，遭到拒絕並驅離後，又傳訊「老婆，報警沒有用，因為，沒有性騷擾，正常去消費 ，如果不要當老婆當朋友也沒關係，愛妳」。

同年6至8月間，張男也數次到B女工作場所、或以訂位方式找B女；以電子郵件傳送內容有「我本來就會去妳家和公司，因為去妳家可以先打砲，我會戴保險套，公司是去吃飯和在遠處或近處看我可愛的女人」等信件。

A女和B女心生畏怖，加上不堪騷擾，報警處理。

法官審酌張男不思以理性方式追求2女，竟為滿足自身私慾，違反2人意願，反覆為騷擾、接近等行為，使2人在惶恐下度日，其行為實屬不該，考量其坦承犯行，前無任何犯罪紀錄，素行良好，依犯跟蹤騷擾罪，共2罪，應執行罰金1萬5000元，得易服勞役。