台灣地震頻繁，新竹市府與國內外4家業者合作，開發可移動衛星結合5G ORAN專網實現數位韌性通訊系統，為全台首創與廠商合作。新竹市長高虹安表示，即使災害造成基礎通訊設施損壞，仍可維持救災縱、橫向通訊功能，且產品在新竹若有好成效，未來或許可輸出到其他城市及國家。

當大規模的颱洪或地震災害來襲，損壞域性電力及通訊等關鍵基礎，可能發生大範圍停電、固網通訊設備故障，或無線電台無法發揮作用，造成救災體系通訊中斷，讓救災的橫向聯繫與縱向指揮變得困難。

新竹市長高虹安今也在現場，透過「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，實際演練與遠端消防人員指揮決策互動。（王惠慧攝）

為此，市府透過申請國發會計畫徵案補助，由新竹市消防局與英特爾、微軟、和碩及伸波通訊4家公司合作，共同研發「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，開發高可靠度5G救災專網系統結合可移動式衛星，為全國首創與廠商共同合作。

高虹安說，竹市是台灣半導體產業之核心樞紐，在全球半導體供應鏈中佔有關鍵地位，一旦面臨潛在災害威脅，必須讓災害損失降到最低，有效縮短搶救時間。因此，市府導入最新智慧通訊，應用科技救災，不但守護國人生命財產安全，也確保消防人員安全完成任務。

消防局表示，5G基台專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統，可以運用在當發生大規模災害或海底電纜因事故斷線，造成電力及通訊中斷各類型態的救災現場，系統可現場提供可靠的網路快速連接，維持最基本的通訊需求。

此外，系統也結合衛星網路連接至全球微軟資料中心，進行各式資料備份及整合，將可實踐災害時戶外30人以上救災體系通訊、視訊及影像監控與回報等工作需求，大大提升災害防救整體能量。