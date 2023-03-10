兩性專家欣西亞平時除了分享婚姻經驗，也會暢聊男女私密話題，因此被封為「性愛教官」，近來她透露在某社團看到有網友提問：「為了小孩，真的可以維持一個沒有愛的婚姻嗎」對此，她也列出四點霸氣回應，讓網友直呼根本是唯一正解。

欣西亞貼出身處婚姻「第三者」網友多項提問的截圖，她也列出四點回應，指出大部分小三的處境就是「偷偷摸摸、欠缺現實生活近距離的相處」，但看在眼裡「根本不是愛情，而是偷情」；此外，她指出很多男人能拋下老婆，卻無法割捨親骨血，除非小三能生出一兒半女，否則只是淪為對方用慣的「人肉飛機杯」，即便男人偷情出軌，但原配終究是「孩子的媽」，小三頂多是 「老二的使用者」，甚至連所有權都稱不上，而且僅是『目前』擁有對方的心，終究還是褲襠下裡的過客。

至於該網友提出「沒有愛甚至沒有性的婚姻能維持多久」，欣西亞指出很多夫妻雖沒有男女情愛，卻存在著「純友誼」，尤其男人沒有性才會偷吃，待吃好吃滿後就會將就「老婆的家常菜」，因此小三存在就是男人維繫婚姻最好的動力，至於「為什麼男人離婚不能勇敢果決，快速結束空殼般的婚姻？」欣西亞指出「並非他不能，而是他不想」，至於會覺得彼此有未來，只是小三一廂情願的想法，而男人的這套說詞，才能夠坐收漁翁之利。

欣西亞指出上述問題絕對有辦法可以解套，只是願不願意付諸行動，如同真愛若沒有人生的砥礪及磨練，充其量只是金玉其外、敗絮其中的爛糖果，接著表示「男人和小三相處是互相陪伴打發時間，和牽手過日子仍相去甚遠，說這就叫做真愛，也只能說別傻了」，最後更不忘強調：「墮落沉淪的人永遠會幫自己找一百個藉口，但是離開只需要一個愛自己的理由」。