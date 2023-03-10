momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒表示，momo網路購物2月營收改寫歷史同期最佳表現，年增15.3％，業績佔比達96.1％。

網路購物營運成長動能，受惠年後瘦身商機，窈窕保健食品、健身器材等買氣熱絡。緊接開學季的到來，機車、筆電、文具等消費需求顯著提升。且疫情解封議題仍持續發酵，國人旅遊熱潮續旺，站上旅遊住宿行程、行李箱等買氣熱絡。而在口罩禁令的放寬下，美妝商品也有不錯的銷售表現。

3月迎來第一季電商購物大節momo《3.8女王節》，活動開跑至今人流年增3成。momo精選獨家新色New Balance373復古運動鞋、赤陶橘ASUS輕薄筆電、香醇湛盧濾掛式咖啡等質感好物祭出驚喜價，M2、Ariel、dyson、Le Creuset、善存、愛迪達、石頭科技等品牌好物，全方位促銷。3月12日前於momo購物網下單即享「三星Galaxy新款旗艦機」豪禮登記抽獎資格，有機會帶回手機界單眼系列新機Galaxy S23Ultra（市價44,900元，抽5名），或是最新一代大螢幕摺疊機Galaxy Z Fold4（市價56,888，抽3名）。活動期間，還可參加每日12時段限量「搶最高999紅包」活動。

時序進入春天，美妝春季新品百花齊放，加上脫罩解封帶動顏值商機飆升。瞄準消費者美妝保養的換季需求，momo購物網即日起至3月31日祭出《專櫃美妝女力崛起》活動，全館集結百大美妝品牌、破萬件必Buy商品寵愛下殺5折起，精選推薦如LANCOME、SK-II、SHISEIDO、YSL、Estee Lauder、L’Occitane等知名品牌2023年度全新春季美妝商品。活動期間再加碼單筆消費滿1,388元即抽388元mo幣，刷momo卡最高加碼10％mo幣。