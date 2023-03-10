東元指出，三大事業群中，除了智慧生活事業群因為去年初因「班班有冷氣」政策標案產生的一次性專案收入認列、基期較高，以致營收衰退外，機電系統、智慧能源事業群均持續成長。

其中，高壓馬達及歐洲Motovario出貨成長，使機電系統事業群有雙位數成長；離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，使智慧能源事業群營收較去年同期呈倍數成長。

展望今年，機電系統、智慧能源相關訂單水位及能見度高，今年以營收成長雙位數為目標。