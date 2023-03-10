香港男星余文樂長相俊俏、身材高䠷，擁有大批女粉絲，即便2017年與台灣皮帶千金王棠云結婚，人氣依舊爆棚。近日，有女網友在日本原宿巧遇余文樂，於社群平台分享兩人的合照，其餘網友卻發現余文樂的顏值似乎大不如前。

一名女網友在小紅書分享與余文樂的同框照，稱讚對方超親民，不但很有耐心地聽她說話，拍照時也露出笑容，絲毫沒有大明星的架子。不過，其他網友發現照片中的余文樂，竟不敵歲月的摧殘，額頭長出明顯的抬頭紋，還有大小眼、臉不對稱和單邊蘋果肌下垂，忍不住毒舌留言：「你好看，他是老頭子」、「真的路上都認不出的程度」、「余文樂大小眼這麼嚴重啊」、「這不是我認識的余文樂」。

余文樂被指外型崩壞。（圖／小紅書）

余文樂2017年和王棠云結婚後，陸續生下一對子女，生活過得十分幸福，體重因此悄悄上升，一度超過85公斤，被指中年發福；余文樂後來花了3周減重，飲食和運動雙管齊下，體重從82公斤降至77公斤，肌肉線條也變得明顯，相當有毅力。

此外，余文樂對時尚、穿搭頗有自己的想法，在演藝圈有「潮人」的美稱，2014年創立潮流品牌「MADNESS」，靠著工裝、軍裝的魅力以及品牌屬性站穩腳步，未料捲入敏感的政治風波，今年1月29日退出天貓旗艦店，北京的實體店面也不再續約。根據《壹蘋新聞網》報導，余文樂經紀人表示因疫情緣故，海外營運難以管理得更好，品牌將把資源集中在官網和新企畫上。