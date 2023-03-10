屏東縣林邊鄉區漁會為創造國產午仔魚競爭優勢、提高消費者購買意願，特別推出「屏安箱午青午仔魚」超級優惠，除內裝5尾午仔魚一夜干699元外，還能參加抽獎，且最大獎為價值1萬元的新鮮漁貨禮盒，有龍膽石斑、黃瓜石斑等10種高價魚。

林邊漁會推「屏安箱午青午仔魚」1箱699元、加碼抽獎，最大獎1萬禮盒有10種高價魚。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

林邊區農會指出，「屏安箱午青午仔魚」內容有4尾200公克的午仔魚一夜干及1尾150公克的午仔魚一夜干，全部都有水產品生產追朔，1箱僅699元，即日起在屏東縣政府屏安箱網站上架販售，且為鼓勵民眾揪團一起來訂購，不但能省運費，縣府還祭出同一運送地址訂購3組，加贈石斑魚乖乖1箱，訂購6組，加贈石斑魚乖乖2箱，以此類推，限量120名。

「還有抽獎拿好康！」林邊區漁會表示，除價格優惠外，還有抽獎大放送，凡訂購1組即可獲得1組抽獎序號、訂購2組可得3個抽獎序號、訂購3組可得5個抽獎序號、訂購4組可得6個抽獎序號以此類推，即自第2組起，可得1.5倍的抽獎序號。

而林邊區漁會將於3月31日、4月28日、5月31日等3天，以電腦隨機抽獎公開方式，共抽出272組獎項，贈品精彩豐富，價值有1000元、2000元、3000元、5000元等，全都是來自屏東各地養殖魚產品組合禮盒，最大獎則為價值1萬元的「十全十美獎」，共有2組，內容有午仔魚、龍膽石斑、黃瓜石斑、龍虎斑、黃蠟驂、金鐘魚、黃錫鯛、紅魚、白蝦、草蝦等新鮮漁貨。

屏縣府指出，「屏安箱午青午仔魚」即日起至5月26日止，都可以在屏東縣政府屏安箱網站訂購，想吃「午夠青」的午仔魚，就選「屏安箱午青午仔魚」。

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