行政院推「中央促進公共運輸使用方案」，在北北基桃、中彰投苗、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票，台中市長盧秀燕今天下午公布中彰投苗月票方案，分為市內通勤跟跨區通勤，市民市內通勤吃到飽只要299元、跨區通勤699元，皆是全國最低價。台中市長盧秀燕表示，因台中過去有雙十公車等優惠方案，在此基礎上，能提出更優惠的價格給市民，甚至有人聽到此方案說「市長瘋了、市民樂了」

台中市通勤通學月票方案今天公布。（市府提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕表示，交通部推動通勤通學月票，中央目前有提出補助原則，台中市已經初步跟合作縣市達成共識，第一種是在台中市內通勤的月票，市民每月299元、非市民每月599元；中彰投苗跨縣市通勤月票，市民每月699元、非市民每月999元，市民的方案都是全國最便宜。

盧秀燕也解釋，因台中先前已經推出公車市民限定優惠，目前已有170多萬人綁卡，因此可以區別市民使用量，加上推動雙十公車單趟10元吃到飽市府已經投資相當的經費，月票雖可能會增加財政負擔，但對市府來說還在可負擔範圍，所以有能力推出全國最便宜的市民方案。

盧秀燕說，月票是鼓勵市民使用大眾運輸交通工具，台中先前已經奠定良好基礎，對中央方案更樂意配合，又能減輕市民經濟負擔，民眾使用大眾運輸頻率增加可以節能減碳，有很多好處所以要提出全國最優惠的方案。

市府舉例，若有民眾在台中市和彰化市間通勤，從捷運市府站坐到彰化火車站需搭捷運＋火車，原本一日來回約88元，一個月花費近2000元。月票實施後若是台中市民只要699元，每月可節省上千元。

交通局長葉昭甫說，台中市區內通勤月票工具包括捷運、公車及ibike；跨縣市通勤工具則再加上台鐵及公路客運，目前市府從台中捷運的使用量估算，台中市區內通勤約有1萬人、跨越約有2萬人的潛在需求。盧秀燕表示，根據交通部的計畫預計是快的話5、6月，慢的話6、7月份施行，另，此方案是三年補助，中央希望觀察成效，未來是否繼續施行還要再討論。