5月7日是「世界愛笑日」，疫情解封之際，笑容也是脫下口罩後最重要的練習。專家表示，笑可以避免失智、憂鬱，讓身體自然放鬆、釋放壓力，建議各年齡層民眾，藉由無特定方法的「愛笑運動」，例如唱童謠、互看等，帶出笑的動作，讓笑變成自然的事。

聯新國際診所院長林頌凱約在10年前接觸「愛笑運動」，他表示笑本來就是一種刺激，笑是讓身體處於愉悅狀態，刺激多巴胺、血清素的分泌，可以讓我們身體自然放輕鬆，釋放壓力。對於失智症患者或是憂鬱症患者來說，只要有一個外在刺激，就不會讓走在負向循環中。

「愛笑運動是笑而開心，是笑而幸福」，林頌凱表示，民眾可以藉由唱童謠、互看等方式，進行簡單的身體互動，自然而然地帶出笑的動作，這樣的運動不分年齡、性別、身體狀況。他鼓勵民眾多多參與「愛笑運動」，一起享受生命中不可或缺的快樂和幸福。

輔仁大學心理系主任、知名作家黃揚名表示，笑能改善心理狀態、促進人際互動、增強身體健康、提升正面情緒感受。從心理學角度看「笑」這個動作，本身就能改變人的心情，釋放多種正面情緒。

黃揚名表示，「愛笑運動」一開始可能是假笑，慢慢地笑久了就會變成真心的笑。心理學研究發現，人的動作笑容或肢體動作伸展，會反過來影響心情感受，多做動作一開始幫助可能不大，但久了自然想做動作，就會自然改善狀態。例如朋友勸架時，會把對方抱著，被壓抑時就會冷靜下來，變得沒那麼生氣。