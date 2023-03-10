中華隊在世界經典賽首戰輸給巴拿馬，今（10日）晚將對上義大利，帶著不能輸的壓力，必須全力搶勝，而以棒球相關分析聞名的YouTuber「台南Josh」，其實在A組預賽開賽前，就針對義大利這次經典賽的陣容提出自己的看法，並直言「我會看好義大利能夠以分組第一出線」。

台南Josh在影片中透露，雖然義大利在很多人看來，不是一個棒球強國，但他們過往在經典賽的數據卻是不容小看，「因為義大利向來在經典賽，都會找來非常多美國職棒體系的球員」。而台南Josh表示這次也不例外，在查詢球員資料時，「名字一打進去，出生地幾乎都是美國，他們真的可以算是美國二隊了」。

至於這次義大利的球員陣容中，有哪些需要特別注意的球員？台南Josh也針對投手和野手做分析，其中，今年24歲的帕蘭特（Andre Pallante），是這次經典賽A組中最強的先發投手，去年第1次登上大聯盟，就出賽47場比賽，繳出防禦率3.17的好成績。台南Josh分析，帕蘭特的球速不錯，直球均速有153公里，雖然他三振率不高，但真正厲害之處在於，帕蘭特是「滾地球怪物」。

王建民在大聯盟的好表現令人印象深刻。（圖／本報系資料照）

而說到滾地球，就不能忘記「台灣之光」王建民，在他全盛時期滾飛比大約是3左右，這已經是很離譜的數字，但帕蘭特更誇張，竟有3.69，「全大聯盟只有太空人的左投瓦德茲（Valdez）比他還高」。此外，今年帕蘭特球速似乎更快，春訓就飆出好幾顆球速156公里以上的快速球，「絕對會是A組各隊的惡夢」。

此外，滾地球多，防守也要到位，大佛萊徹（David Fletcher）和羅培茲（Nicky Lopez）在大聯盟都各自出賽超過450場比賽，因此二游很可能由他們兩個先發，「大聯盟頂尖的滾地球投手，再搭配上大聯盟防守頂尖的二游，這個畫面真的是太可怕了，只能期望他不要拿來對付中華隊啦，這個真的有點難打。」

台南Josh坦言，義大利可怕之處在於投手陣容非常完整，野手的打擊能力也相當不錯，因此他直言「但是我的看法啦，我會最看好義大利，因為他們的投手跟野手戰力應該算是最完整的，我會看好義大利能夠以分組第一出線」。