這麼兇狠的告示牌你有看過嗎？一名男網友日前去用餐時，發現餐廳竟然張貼「禁止毆打客人」的告示，讓他忍不住拍下來上網分享，更開玩笑說「當時的我害怕極了」，貼文一出，引發熱議，還有內行網友分享該告示的真實來由，其實過去在對岸真的頻傳店員毆打客人的事件。

原PO在臉書《爆廢公社》上傳照片，只見餐廳裡的員工正忙著出餐，而後方貼了一張特別醒目的告示牌，寫著「禁止毆打客人」，還加註英文「No beating guests」，讓原PO擔心自己可能會有被毒打的風險，直說：「當時的我害怕極了！」

店員忙著出餐，不過後面的告示牌卻特別醒目，讓原PO也笑說：「當時的我害怕極了」。（圖／爆廢公社）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言，「一般來說，有發生過類似情節才會公告的」、「不是要嚇客人，是掛一個提醒自己哈哈」、「可以讓奧客收斂一點XD」、「員工已經盡量在忍耐了」、「請問去哪買」、「奧客真的太多…總是會忍不住」。

有內行網友解釋該標語的來歷，是因過去對岸沒有私營企業，就連飯店也是國營的鐵飯碗，因此「員工比客人大」，毆打客人的事件時有所聞，後來官方才要求服務客人的場所都需加上此標語，藉此提醒員工。不過也有眼尖網友指出，這家餐廳其實位於新北市新莊區，「這間在新莊吧，餐點都不錯吃，小菜還是滷過的」、「這間好吃」、「這家涼麵不錯吃」、「我都是電話點餐，付錢拿了就跑」。