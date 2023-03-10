國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，欲挑戰黨內立委費鴻泰，結果近期陷入與同黨另一名市議員秦慧珠的口水戰，以及綠營大局條款的夾殺。然而徐巧芯的聲量始終居高不下，《中天新聞》Youtube頻道昨（9）日也在網路發起投票，一窺徐的支持度。

截至10日下午4點，總計有超過3.4萬人參與此投票，針對題目「你支持徐巧芯跟王鴻薇一起進立法院嗎？」，有88%的參與者表達「支持」，占據壓倒性的優勢、「不支持」的人僅僅只有8%、剩下4%為「不知道」。「支持」與「不支持」的比例相當懸殊。

對於這個結果，網友也不意外，直言國民黨現在缺乏有戰力及新思維的人，王鴻薇跟徐巧芯表現都很優異。他們也紛紛留言，「世代交替，年輕有戰鬥力，問政犀利」、「不要60到70歲的年輕人就好了」、「不夠狠、不夠嗆，絕對治不了塔綠班」、「有戰力，敢發聲，不怕死的，有別國民黨斯文形象，當然挺」、「立法院就是大戰場，需要是更多年輕有戰鬥力的戰將」、「在野還當無聲的立委，就不要當了」。

不過也有少數人表達不同意見，稱「還是建議議員先做完」、「國民黨這麼多年輕議員轉戰立委，四年後如果民進黨操作得當，國民黨肯定會掉不少議員席次」、「費鴻泰依舊還是會出線選立委，徐再多磨鍊幾年再說吧」。