警方在車上發現超過百萬現金，以及疑似製毒原料、工具等違禁品。（警方提供）

新北市三重仁愛街今（10）日上午發生一起自撞車禍，警方到場後發現駕駛已經離開現場，但是警方仔細一看，竟發現車上留有1百多萬現金，另外還有吸食器、毒品原料及製毒工具等，警方目前已成立專案小組，將調閱監視器追查嫌犯。

警方今天上午9時許接獲報案，稱三重仁愛街發生車禍事故，1輛自小客車自撞路燈，造成燈座毀損，警方獲報後趕到現場，但卻沒有發現駕駛，警方仔細查看車內，驚見大批現金，經清查共有147萬3500元。

此外，警方還發現車內有存摺2本、吸食器1組、疑似毒品原料7包共14罐、疑似毒品結晶夾鏈袋2包及疑似製毒工具1批，警方懷疑駕駛為毒販，因自撞後擔心警方到場，所以顧不得車上還有百萬現金變棄車逃逸。

警方目前已成立專案小組，並派遣派遣鑑識人員到場採證，同時調閱現場周遭監視器畫面持續積極追查犯嫌到案，以釐清案情。

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