50歲英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）在Netflix電影《路德探長：落日之殤》（Luther： The Fallen Sun）再扮經典角色「路德探長」，片中他受盡折磨，伊卓瑞斯接受台媒視訊訪問時，提到結尾掉進結冰湖的場面，「我必須學習潛水，並且憋氣4、5分鐘，真的是個挑戰，因為我從未這樣過，但是個很棒的經歷。」他也指出，路德不是走動作巨星路線，「他可以打鬥，但他不拳擊手；他可以跑步，但他不是田徑選手，他只是個很願意去追求和爭取，且擁有超強忍痛能力的人。」

《路德探長：落日之殤》延續已推出5季的犯罪影集《路德探長》，描述安迪瑟金斯（Andy Serkis）飾演的兇殘連續殺人犯，令倫敦人心惶惶之際，聰穎傑出卻名譽掃地的刑警「約翰路德」（伊卓瑞斯艾巴飾）卻被關在獄中。這個冷血變態甚至在網路上嘲笑他拿自己沒轍，耿耿於懷的路德於是決定越獄，不惜一切代價也要抓到這個囂張的惡徒。

伊卓瑞斯說，「約翰路德」最吸引人的一點，就是他不會停下來堅持自己的對錯，「在這個世代，人們有點羞於表達自己的意見，或者用其他分身把自己隱藏起來，但約翰路德不是那樣的人，他會大方表示『這就是我的感受，我要這樣做』。」他也認為，現實生活中很需要英雄，「為那些沒有發言權的人挺身而出，而我想這點與約翰有一點相似，能走多遠並不重要，而是你要努力嘗試去做。」從2010年影集版首季開播至今，他已扮演該角色超過13年，自己也受到不少影響，現在對於任何事物都抱持著積極探究的心態，「隨著時間推移好像變得越來越強烈，當你學得越多，就會想再學到更多。」

伊卓瑞斯艾巴已扮演「路德探長」超過13年。（Netflix提供）

伊卓瑞斯艾巴（左）開心能夠和安迪瑟金斯合作。（Netflix提供）

而提到與安迪瑟金斯的合作，伊卓瑞斯表示，自己一直是對方的粉絲，「從《魔戒》的咕嚕到《猩球崛起》的凱薩，他不斷塑造令人難以置信的角色，我很高興他能演出這部電影。」他形容安迪飾演的角色看似平凡，卻擁有非凡的性格，「安迪以驚人的方式完美地演繹了這個角色，他是一個非常棒的演員，樂於嘗試不同的角色，有他在真的很棒。」

另外，他曾於2018年被《時人》雜誌選為「全球最性感男人」，伊卓瑞斯謙虛笑喊，現在應該已經不是了，「不過就像約翰路德一樣，我不認為他會去想這樣的事情。」但他也坦言：「不過被認為很性感當然是很開心！」

而他多年來一直是「007」詹姆斯龐德的人選之一，伊卓瑞斯認為，若把自己演過的所有角色拿出來看的話，約翰路德或許是最接近詹姆斯龐德的角色，「但或許他比詹姆斯龐德更貼近現實，儘管他所處的世界有點像充滿罪惡的高譚市（蝙蝠俠的城市），但龐德的世界似乎更加虛幻」，講到一半又突然自嘲這樣的對比好像有點奇怪，「因為畢竟一個是警探，一個是間諜，但我還是很樂意接受這樣的比較！」

《路德探長：落日之殤》今於Netflix上線。