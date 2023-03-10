台東縣政府推展遊艇碼頭多年來毫無進展，縣議員潘貴蘭今天表示，縣府獲航港局經費補助，將斥資950萬元，針對縣內14個碼頭進行可行性評估，希望能藉此次盤點的機會，能盡速找具有潛力，加快腳步推動遊艇觀光。

台東縣政府向航港局爭取補助，將斥資950萬元針對轄區14個漁港發展為遊艇碼頭進行評估。潘貴蘭表示，10多年前縣府就已做過遊艇碼頭的評估案，但是都無疾而終，遊艇發展也停滯不前，反觀同時推動的安平漁港遊艇碼頭，目前已有不錯成果，希望這次斥資近千萬元，能選出幾個適合的目標、加速發展。

縣議員簡維國指出，遊艇碼頭的發展涉及許多不同的單位，多年來停滯不前的重要原因是事權不統一，涉及單位有農業處、交觀處、航港局及地方， 建議把事權集中在交觀處，才能找出適合長期發展船舶觀光的基地，否則就算再找10年，也找不到適合的地點。

台東縣政府交觀處說明，台東縣14個漁港中，台東市富岡、綠島南寮及蘭嶼開元港以交通運輸為主，其他都以漁業活動為主，近年漁獲量減少、漁船也減少，過去評估大型遊艇不適合，這次將針對中小型艇及海上產業發展、周邊環境、遊艇現況調查、預測分析。

交觀處表示，金樽漁港目前漁船數最少、空間最多、彈性最大，港區靈活可供運用，另外過去航港局調查，蘭嶼也具潛力，許多國內外人士都喜歡蘭嶼環境及特有文化，但遊艇發展必須考量油料、物資補給等因素，這都是未來評估方向。