除了電池是CATL主力產品外，能源儲存表現也很亮眼，去年有450億人民幣營收，超乎預期。寧德時代疾呼儲能產業需制定更加嚴格的規範，外界認為，這是墊高業界競爭標準，中小型同業可能未開戰就先出局。

彭博社分析，原物料成本下滑還有規模經濟更大，CATL電池獲利能力可在2023年進上一層樓。預估在去年成長兩倍以上的電池銷售量，今年還可以再增4到5成，這得歸功於電動車大受車主歡迎。

花旗銀行繼續給予CATL買進評等，因為寧德時代自信地認為，自己與同業的競爭優勢正在擴大。花旗指出，因具有強大訂價能力，加上業務觸角已延伸至海外客戶，故偏好電池界龍頭的CATL。

不以為然的美系投資銀行Jefferies表示，已下修寧德時代投資評等，所持的理由是電池生意利潤有雜音，且可預見未來就會出現壓力。根據CATL公司資料，目前有13個生產基地以及5個研發中心，分別坐落在全球各個角落。