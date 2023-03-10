2023臺灣國際蘭展於3月4日上週六在臺南後壁區的臺灣蘭花生物科技園區盛大開展，觀旅局歡迎大家於3月4日至3月19日展期間安排一趟台南賞花之旅，觀旅局特別邀請後壁區美食達人-黃炳元區長，為各位遊客推薦10間在地美食小吃，讓大家來逛蘭展時，能順道嚐遍後壁區特色美食！

臺南市長黃偉哲表示，臺南市37區美食各有特色，特請觀旅局邀請各區美食達人，挖掘在地隱藏版美味，推薦給熱愛台南美食的遊客們。首先打頭陣的後壁區，位於台南市的最北端，全境多屬於嘉南平原，由於具有豐富水資源，遍植水稻，是嘉南平原的穀倉，亦是2004年知名紀錄片「無米樂」的拍攝地，紀錄片中的農民崑濱伯更憑「台農71號」獲得全國冠軍米殊榮。近年來因辦理國際性的大型蘭展，帶動業者不斷研發栽植技術，提升產能與品質，成為國際蘭花展的重鎮，每年吸引許多國內外遊客參加，成功建立國際知名度。

「永鴻臭豆腐」及「陳家古早味肉羹」都是深耕在地多年的傳統小吃。(戴志揚翻攝)

「義昌碾米廠」於日治時期創立，提供有在地米食元素的手作「紅龜粿DIY」體驗課程。(戴志揚翻攝)

觀光旅遊局代理局長林國華表示，後壁區蘭花生物科技園區現正辦理「2023臺灣國際蘭展」，今年以「蘭花魔鏡」為主題，歡迎大家前來參觀，透過魔鏡看到蘭花的起源、發展以及變化。除了蘭展外，後壁火車站附近的「卡多利亞良食故事館」，是具有教育及旅遊性質的便當觀光工廠，提供在地食材歐式自助餐及五行便當，致力於推廣台南在地食材餐點、特產。同樣位於火車站附近的「賴ㄚ夷炭燒啤酒豬腳」，招牌的炭燒啤酒豬腳，加入台灣啤酒燉煮，軟嫩滑口，更用自家菜園種植的生菜及香草入菜，老闆賴ㄚ夷熱情好客，家常料理一道接一道端出，生怕客人吃不飽！另外推薦大家購買後壁區知名伴手禮－「楊媽媽菓子工坊」，全國唯一後壁米製成的米麩鳳梨酥天然又健康，鮮奶厚蛋捲也不容錯過；「後壁冰糖醬鴨」的製作厚工，以特製秘方滷製，鴨肉嚼勁與飽滿滷汁實在絕配，純手工製作、是風味獨特的伴手禮。

後壁區長黃炳元表示，菁寮社區因紀錄片「無米樂」而聞名全臺，美食更是推薦不完，其中「步穀農創館」的農穀霜淇淋以越光米農麩製作，佐九宮格配料，一次吃盡台南各農會的名品，穀嚕穀嚕氮氣飲則採用後壁的蘭麗米入茶，加上氮氣讓整杯奶茶的風味充分混合，每一口都是濃郁的米麩香味。「富貴食堂」使用無米樂冠軍香米，以及滷到透爛的招牌控肉販，製作成傳統割稻飯，體驗農村社會的農民小確幸。「永鴻臭豆腐」及「陳家古早味肉羹」都是深耕在地多年的傳統小吃，提供臭豆腐、肉圓、蚵嗲、香菇肉羹等用料實在的平價好味。另因台劇「俗女養成記」的爆紅，劇中女主角老家的拍攝地規劃為「後壁俗女村」，成為新興的臺南旅遊景點，其中金德興後院呷冰、呷卵、壁俗少女號珍珠奶茶等都成熱門打卡美食，好吃又好看。而位於俗女村入口處的「義昌碾米廠」於日治時期創立，近年修復完成，成為各界認識碾米歷史與文化的最佳場域，還有提供有在地米食元素的手作「紅龜粿DIY」體驗課程，製作後蒸熟可立即品嚐，有趣又好吃。

林國華代理局長也表示，非常感謝黃區長的熱情推薦，後壁區得天獨厚的農業條件，孕育出豐富的米食文化，近年來更結合影劇、文創產業，打造出完整的旅遊環境，歡迎大家來訪。觀旅局再次提醒大家，2023臺灣國際蘭展展出時間至3月19日，只要持112年1-3月份入住台南合法旅館民宿之證明(發票、收據或訂房付款證明)，並下載旅行台南APP，至蘭展會場內的觀光旅遊服務台，就有機會獲得每日限量40盆的蘭花小盆栽，錯過再等明年，快點把握機會來台南後壁區，逛蘭展、吃美食。