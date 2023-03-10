桃園市新屋區一名63歲熊姓男子昨晚聚餐飲酒後，獨自開車返家，途中擦撞31歲泰籍彭姓移工，隨即逃離現場，一旁其他移工見狀立即報案請救護車到場，送醫後仍傷重不治。警方循線追查，於熊男家中將其逮捕，確認為酒駕，全案依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

31歲泰籍彭姓移工遭撞身亡。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警分局表示，居住在新屋的熊男9日晚間在某小吃店與朋友聚餐飲酒，結束後於9時50分自行駕駛小客車返家，由中山東路二段直行往中壢方向，在新屋中山東路二段346號前，撞上當時正在路邊步行的彭男，撞擊力道大，導致彭男身受重傷。

桃園新屋昨晚發生酒駕肇逃事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

事發現場還有其他移工在場，發現事故後立即報案，請救護車到場協助，將彭男送往醫院急救，但因傷勢過重，治療後仍不治身亡。警方後續依監視器畫面，循線追查熊男去向，當晚在熊男家中將其逮捕，經實施酒測值達0.48mg／l，而他也對酒駕行為全坦承，後續全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌，移送桃檢偵辦。

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