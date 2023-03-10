民進黨中執會昨通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉，國民黨點名民進黨18位現任立委全都是「議員帶職參選」，痛批民進黨操作「誠信條款」講空話又自打臉，該條款只是證明民進黨善用「雙重標準」，昨是今非，不僅無法面對過去的自己，更暴露民進黨根本缺乏誠信的事實。

國民黨指出，民進黨近日通過所謂「誠信條款」，內容說明不建議現任議員參與立委選舉卻大開後門，「除艱困選區及該區無民進黨籍者外」這樣的條款說到底，是要圖利自家候選人？

國民黨表示，民進黨聲稱「誠信條款」是為了「避免辜負選民的寄託」，那麼人民想問，過去民進黨二十個議員轉戰立委是不是應該要立刻下架，才能「避免辜負選民的寄託」？

國民黨指出，民進黨現任立委一字排開高達18位全都是「議員帶職參選」，哪裡好意思提誠信？台北市有高嘉瑜、吳思瑤；新北市有吳琪銘、張宏陸、林淑芬、江永昌；基隆市有蔡適應；台中市有何欣純、張廖萬堅、黃國書；彰化縣有陳秀寶、黃秀芳；雲林縣有劉建國；嘉義市有王美惠；台南市有陳亭妃、林宜瑾；屏東縣有蘇震清；澎湖縣有楊曜。

國民黨強調，政治人物講求誠信是應盡的責任，但民進黨所立下的標準猶如「照妖鏡」，讓民眾發現最不遵守誠信的竟是民進黨自己！這個迴力鏢打到自己看了都好痛。

國民黨呼籲，民進黨不要為了選舉，操作「誠信條款」講空話又自打臉，該條款只是證明民進黨善用「雙重標準」，昨是今非，不僅無法面對過去的自己，更暴露民進黨根本缺乏誠信的事實。