民眾先用肉身擋住其他來車。（簡銘柱翻攝）

一旁民眾被這一幕嚇一跳，路人見狀紛紛前往協助。（簡銘柱翻攝）

3國中生做這件事！ 讓員警大讚「台灣最美的風景」

昨天（9日）下午5時許，新北市新莊中平路發生一起車禍，一輛轎車欲左轉疑似未注意後方機車，2車發生擦撞，機車騎士當場噴飛，倒臥道路中央，一旁民眾被這一幕嚇一跳，路人見狀紛紛前往協助，連一旁經過正在吃冰淇淋的3名國中生也紛紛上前協助，讓前往處理的員警大讚。

警方表示，昨天（9日）下午5時許52歲高姓男子駕駛一輛色汽車，沿著新北市新莊區中平路往幸福路方向，欲向左轉至中平路某社區停車場，途中他打了方向燈，但轉彎時不慎與後方同行的19歲蘇姓機車騎士發生碰撞，蘇男當場抛飛落地，橫躺路中央。

一旁路人看見見狀衝上前幫忙，有民眾先用肉身擋住其他來車，有人則在現場指揮交通，還有民眾上前查看騎士身體狀況，最引人注意的是3名國中生，手上的冰淇淋沒吃完，順勢就將冰淇淋、書包丟置在地上，立即衝上前查看，見沒人打電話，立刻撥打電話報警。

事後警方到達，現場事故處理完，發現3名國中生仍未離開，留在現場關心傷者，等到傷者送往醫院，再幫忙警員將倒臥機車扶起後才離去。事故雙方均沒有酒駕，騎士多處擦挫傷、意識清楚，經送醫急救後沒有大礙。員警對於民眾及國中生停下腳步，協助幫忙車禍現場，尤其是3名國中熱心協助，讓員警印象深刻，直呼，台灣最美的風景是人。