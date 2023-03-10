屏東54歲許姓男子照顧癱瘓79歲母親20餘年，沒有結婚也無法工作，去年五月母子雙雙確診，在壓力過大加上睡不好，一時精神錯亂將年邁母親從2樓推下，接著自己也往下跳，結果母親送醫不治，屏東地院法官衡量全案實屬長照悲歌，因此減刑再減刑，一審輕判3年、褫奪公權2年。可上訴。

當時檢方依殺害直系血親尊親屬重罪起訴，但法官認為，許男符合自首要件，因此依法減輕其刑；同時考量在母親被拋落後，他也一同跳下受傷，顯謀為同死之舉，依殺害直系血親尊親屬罪，自首減刑後，仍有情輕法重之虞，足以引起社會上一般人同情，因此再依刑法第59條規定減輕其刑。

照顧臥床母20年，孝子親手將母推下樓身亡，法官認長照悲歌輕判3年。(警方提供)

據了解，許母育有5個子女，但有3個相繼死亡，丈夫也在早年討海時遇難，所以都與二兒子、四兒子相依為命，2子靠油漆、裝潢等工作維持家中生計，不料婦人因車禍腦出血且遲遲不敢開刀，導致後來全身癱瘓、只能靠插管維持生命，近20年來都由四子專責照顧，靠二子賺錢養家。

去年五月，許家突然傳出「碰」的一聲，街坊鄰居聞聲跑出來一看，竟看見母子倆倒臥門口前，地上還有一攤血，嚇得趕緊報警處理。婦人送醫後不治，許男則腳受傷，他馬上向警方坦承，是他把母親從2樓陽台推下去。

許男自首說，長年來照顧媽媽很累，壓力又大，沒想到近來2人又染疫，導致哥哥也要出去住、不能幫忙照顧媽媽，這2、3天壓力大到睡不好，案發前一刻，他與母親對視後，也不知為何會突然萌生一起輕生的念頭，把媽媽推下2樓陽台後，自己也跟著跳下去。

憾事發生後，街訪鄰居都不敢相信，住在附近的親戚說，許男照顧媽媽20多年，沒結婚也沒工作，他真的為媽媽付出很多，他是個孝順的孩子，連對她這個嬸嬸也很孝順，平常大家都會互相幫忙，但最近他們確診後就沒有來往，沒想到會發生這種事。

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