南韓大勢女團BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會，3月18、19日在高雄世運主場館開唱，儘管票價最貴衝上8800元，仍火速被秒殺，而黃牛們更抓住機會，趁機喊出一張40萬元天價金額，引起粉絲撻伐。對此主辦單位Live Nation Taiwan 理想國不只祭出各種手段應對，更於今（10日）宣布好消息，指出將「加開座位」，並在下周一（13日）中午12點準時開賣。

BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會高雄場將於18日以及19日，在高雄國家體育場（世運主場館）盛大舉行，而主辦單位理想國今日在臉書指出，由於硬體位置調整，將加開多個區域，將於13日（星期一）中午12時準時開賣。

事實上，近期不少知名南韓天團、演員們陸續飛往台灣與粉絲相見歡，舉凡2PM 玉澤演、VIVIZ、李宰旭、FTISLAND、Apink、TOMORROW X TOGETHER等，屢屢都引發粉絲搶票風潮，但也讓黃牛們抓住機會，紛紛釋出高額票價，讓買不到票的民眾含淚買單，次次考驗著主辦單位的應對能力。

「Live Nation Taiwan 理想國」在今(10日)下午於臉書上更新一則公告，指出將加開：

1.「平面特區」A3-A4、A9-A10、B1-B2、B9-B10

2.「看台區中的視線部分遮蔽區」C07-C10、E03、E13、E24-E26、G02-G06

3.「大螢幕看台區，此區為視線完全遮蔽區」E06-E10

等三區座位，並於3/13(一)12PM準時開賣，請粉絲注意。