彰化市金馬路昨天3月9日17時09分許接連發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路昨天3月9日17時09分許接連發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路昨天3月9日17時09分許接連發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路昨天3月9日17時09分許接連發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

毒駕害慘人！彰化市金馬路昨天3月9日17時09分許接連發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞，6人受傷送醫，其中1人命危，吳男3度衝撞，最後撞擊一輛轎車後，棄車逃逸，拔腿狂奔1200公尺，被警方逮捕，沒酒精反應，但車上有毒品和吸食器，疑似毒駕，依公共危險肇事逃逸罪、違反毒品危害防制條例移送法辦。

彰化警分局調查，吳姓男子9日駕車行經彰化市金馬路2段由西往東方向行駛時，於彰化市金馬路2段479號前撞擊自小客車2部、機車1部未停。

吳又繼續行駛在彰化市金馬路2段與東谷路口，撞擊普重機3部未停繼續往前飆，最後於金馬路2段315號前撞擊路旁停放自小客車1部棄車逃逸。

接連追撞車禍，駕駛者向被保齡球打到，東倒西歪，飛來橫禍，根本不及反應，彰化縣消防局、彰化警分局接獲報案趕往現場系，緊急將受傷的轎車駕駛、機車騎士共6人送醫急救，其中1仁重傷昏迷，有生命危險。吳姓駕駛再第三度撞擊後，眼見禍闖大了，棄車逃逸，員警現場未發現吳姓男子行蹤，動員警網追查，最終在距離肇禍現場的1200公尺處的茄南街，將他逮捕。

彰化警分局表示，吳姓駕駛的轎車上，查扣毒品及吸食器由中正派出所後續辦理。對吳姓駕駛和其他受傷的駕駛都進行酒測：都沒有酒精反應。初步研判，吳姓駕駛疑似毒駕其他引起事故之違規或不當行為。全案公共危險肇事逃逸罪、違反毒品危害防制條例移送法辦。

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