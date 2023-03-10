胡瓜今帶領《最強綜藝秀》眾嘉賓錄影。（民視提供）

胡瓜之前主持《明日之星》、《民視第一發發發》、《台灣那麼旺》多檔歌唱節目，今（10日）談到版權問題，胡瓜表示他5年前就呼籲政府要出來協調合理版權費，才能救台灣的綜藝環境，不然節目都必須避開唱歌、跳舞。

胡瓜說遇到很多民眾都問他為什麼不做唱歌節目，他無奈表示，「光那些費用就不知道白冰冰怎麼處理，這是上面的問題，可是他們會說很難解決，因為這不是一個單位的問題，是兩三個單位的事情。」

他認為現在實境節目多走到戶外，也跟版權費脫不了干係，「如果能做唱歌，何必走到戶外做狗、沙龍，如果能做，怎麼會做一季休息一季。像我們《大集合》做20幾年，實在不容易，節目想延伸必須每周翻新，不是停一季做一季，電視台一定吃不消因為成本會提升，所以會播到其他台，現在看起來還是沒有其它功效，我覺得電視台還是多付點成本，不是外國和尚會念經，台灣軟實力還是很強」。