東生華2022年營收相較2021年成長率達11.83%，三大治療領域皆有所貢獻，分別為心血管領域成長13%、腸胃治療領域成長12%，與中樞神經領域更有29%成長。

其中，心血管領域主要成長產品以心絞痛用藥達139%、高血脂用藥16%。隨著去年Statin降血脂新複方新藥產品的上市，同時強化東生華在心血管治療領域的產品組合，預期未來三年在心血管領域的營收占比將會突破7成。

Statin降血脂新複方新藥去年11月通過健保給付，目前已取得2家以上的醫學中心發票，並且於今年1月將診所、藥局通路經銷權授予國際藥廠，期盼在未來3年內營收達到預估銷售額。目前根據健保局HTA預估可能有接近2.8億的健保支出，並同時能為健保節省超過1.8億元支出。此藥目前積極與東南亞市場洽談合作的可能性。

去年底東生華已送出第一張骨質疏鬆症生物相似藥(代號：T20)的藥證申請，預計最快於今年底上市，搶佔台灣7億市場。T20主要是用於治療骨質疏鬆症，有別於其他用於延緩惡化為治療目標的骨質疏鬆藥物，是台灣市場上少數以骨質增生為治療目標的產品，其機轉為T20和內生性副甲狀腺素可結合在相同的接受器，合成代謝作用表現在骨骼質量的增加與骨骼強度的增強，藉以改善骨質疏鬆症狀。