茂矽發言人鄧志達表示，在此波產業景氣榮景中，茂矽營運成長期持續達36個月、高原期達24個月，遠高於前波2018年的約24個月、12個月。在此產線稼動率暢旺期間，茂矽展開產品結構調整，挑選利潤較高、過往合作經驗較具潛力的客戶。

茂矽2022年總出貨量58.2萬片，年減5.2％，主要受調整產品組合影響。觀察各產品營收貢獻，MOSFET及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）自51％升至62％、功率二極體自23％降至19％，馬達驅動IC自19％降至13％，其他維持6％。

鄧志達表示，茂矽2019年展開功率二極體產品調整，轉向生產MOSFET及其他產品，並切入IGBT市場、首先聚焦家電及工控應用，近3年出貨比分別達近4.59倍、1.67倍及89.2％。車用產品近3年出貨量分別成長44.5％、1.01倍及24.1％，去年比重自20％升至27％。

鄧志達指出，目前產業面臨三大問題。首先，疫情使此次產業鏈安全庫存量略高於正常水準，需較長時間去化。其次，貨運不順問題使運輸相關庫存水位飆高，自去年下半年起陸續消化中。最後，MOSFET及二極體產業還面臨投機性庫存的特有狀況。

茂矽董事長暨總經理唐亦仙認為，過去幾年因疫情造成的庫存調節需要時間，特別是消費性產品需求下滑速度很快。不過，車用、工業用等高功率產品需求相對穩定，在茂矽的訂單需求甚至仍健康成長。

儘管去年下半年市場需求趨緩，使茂矽營運略受影響，但鄧志達表示，對整體稼動率影響相對同業較低，而2021年與主要客戶簽訂的產能長約（LTA），目前尚未出現違約，雖不排除後續可能發生，但目前判斷整體風險仍可控。

對於今年市況看法，唐亦仙表示，目前市場希望能在第二季落底、下半年需求好轉，但最終仍需視諸多因素而定，特別是消費型產品需求。她認為，只要不再出現高不確定性因素，相信應會逐步重返較正常的經濟模式。

展望後市，茂矽將續攻車用、工業及高端MOSFET應用市場。鄧志達指出，目前1200V FS IGBT的中、低電流產品陸續完成驗證試產，評估透過外部資源拓展高電流產品與600V FS IGBT製程平台。

鄧志達表示，車用及工業用產品需求相對穩定，期許與合作客戶導入碳化矽（SiC）製程技術開發，並在3～4年後能有成果驗收。唐亦仙則指出，目前公司車用訂單需求仍維持健康，預期今年車用產品比重可望較去年的27％再提升。