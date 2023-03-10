中華隊10日晚間7點將迎戰義大利隊，力拚本屆經典賽預賽首勝，除了首戰先發投手胡智爲已無法在預賽出賽外，其餘13位投手全員待命，他也期望此役先發投手江少慶能展現過去在國際賽的優異表現，幫助球隊搶勝。

中華隊首戰投手群崩盤，以5比12不敵從資格賽打上來的巴拿馬，想要晉級複賽接下來3場比賽幾乎不可再輸，否則就算搶下2勝也可能因為失分率太高而遭到淘汰。

休兵1天後中華隊今晚將與義大利教手，面對幾乎整隊都是美職系統的球隊，「餅總」指出，根據統一獅在熱身賽交手義大利的回饋及情蒐資料顯示，義大利是支基礎打得很紮實的球隊，個人基本功、團體作戰都有一定的基礎。

今天中華隊由江少慶先發，除了胡智爲外其餘12名投手也都會在牛棚待命，林岳平也希望江少慶能「複製」過往在國際賽中的好成績，幫助球隊勝場開張，不過教練團也已做好準備，若江少慶「首局症」仍出現，後面投手也已經做好準備接力。

「餅總」也透露，今天在打線後段棒次有作出微調，出賽人員也會有變動。而對義大利先發投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani）的了解，林岳平認為，這位投手並非像報導所寫的一樣壞球率很高，「我們得到的資訊不是這樣，面對這種有能力的投手，我們會想盡辦法去突破他。」

現年26歲的卡斯特拉尼是2014年洛磯隊第2輪選秀指名，在2020年8月8日迎來大聯盟初登板，去年改披運動家球衣，多數時間都待在3A，僅在大聯盟出賽3場，去年3A累積出賽26場共投29.1局、自責分率11.97。

升上成棒後首度的國際賽，江坤宇坦言興奮但又有點緊張，雖然要與各國好手對抗，但團隊凝聚力很強，讓自己更有勇氣去與各國抗衡，「大家都是一起面對，不會害怕。」