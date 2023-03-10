近來黑道幫派辦春酒找來百名辣妹助陣引發社會討論，台中市政府警察局第六分局昨天晚上到今天凌晨實施威力掃蕩專案，到muse夜店、海派酒店、菲力國王電子遊藝場及重要路口臨檢，在海派酒店臨檢時有多名辣妹穿著低胸，還嬌喊「沒帶身分證」。

第六分局昨天晚上到今天凌晨到海派酒店臨檢，現場有多名低胸辣妹。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

第六分局昨天晚上到今天凌晨到海派酒店臨檢，現場有多名低胸辣妹。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

中市警六分局長賈立民昨天晚上親自率隊到轄內多家易滋事場所執行高強度擴大臨檢及重要路段定點路檢，展現警方強勢執法作為，在惠中路、市政北一路口執行路檢查獲毒品案2件3人，何安所盤查自小客車，查獲駕駛林男持有2支K菸；市政所盤查自小客車，查獲駕駛林男持有7包K他命、35包毒咖啡包及1個K盤、副駕駛座吳男持有1包k他命、1支K菸及1個K盤。

分局長賈立民表示，將持續貫徹「幫派零容忍」的堅定立場，並落實「清源專案2.0」計畫，針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場所加強臨檢清查掃蕩，執行三打掃黑策略，呼籲餐飲業者對於幫派舉辦大規模的餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，共同形成治安防護網，勿讓黑幫滋擾社會秩序。

根據六分局統計，自112年3月迄今，已偵破各類重大刑案，查獲毒品案件17件22人、槍砲案件1件1人、詐欺案件6件27人、檢肅治平目標1件6人。

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