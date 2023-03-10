全國商總主席賴正鎰今天指出，樂見政府恢復開放大陸飛航點，但「只見飛機響，未見人影來」，光有航班卻沒有放寬陸客來台，沒有人流，等於還是只做了半套，希望兩岸能加快溝通，開放陸客團客跟自由行來台觀光。他認為到訪台灣觀光客要回復到2019年的1200萬人次，建議行政院長陳建仁要展現重視觀光業，首務就是恢復行政院觀光推動委員會運作，並比照前院長游錫堃親自主持，才有機會在3年內邁向2000萬人次。

賴正鎰說，陸委會宣布今天起恢復兩岸兩岸10定期航班航點＋13個包機航點，並在清明節之前開放小三通客運中轉，加上大陸現有的4個城市5航點，就有將近30個航點，這對於恢復兩岸觀光與經貿交流有著非常重要的意義。

但賴正鎰也點破一個要點，他說，台灣至今只開放大陸商務等專案入境，仍未宣布放寬大陸觀光客來台的政策，包括團客及自由行，光是開放航點卻沒有開放人流，這樣形同只有做半套，還是不夠，希望政府能加速宣布開放陸客來台旅遊，這樣對觀光產業相關上下游才是真正有幫助。

他指出，台灣在2019年入境1186萬人次，出境1710萬人次，尤其是國人到日本旅遊491萬人次，但日本人來台灣旅遊僅有217萬人次，旅遊逆差如此懸殊。法國是全球國際遊客最多的國家，2019年達到8940萬人次，其次為西班牙的8280萬人，而排名第三的美國也有7988萬人次，英國為3630萬人次，在亞洲的大陸為6290萬人次，泰國為3830萬人次，日本為3188萬人次，新加坡為1910萬人次，美國跟泰國有著極大的旅遊順差，是全球賺最多觀光財的國家，而台灣應該要設法縮減觀光外匯逆差。

儘管疫情致使全球觀光旅遊冰凍將近三年，但去年世界各國陸續重新開放邊境，台灣也要跟全球觀光大國搶觀光財，賴正鎰認為全球重啟觀光旅遊，台灣應該要加緊重視觀光產業的軟硬體，包括觀光設施的維護與新設置、人員服務的安排等。

賴正鎰說，「行政院觀光推動委員會」是產官學跨部門溝通平台與協調機制，他擔任政觀推委員長達十幾年每兩個月至半年就會開會一次，必要時還會加開臨時會議討論重大議題。

過去游錫堃擔任行政院長時，都還親自主持，儘管後來由政務委員張景森擔任召集人並負責主持會議，但長期以來都正常運作，也當場解決了很多棘手的觀光產業相關問題，像是日月潭100多個違法船屋的整頓，讓日月潭恢復原有的優美湖景；玉山國家公園的排雲山莊改建，讓登玉山的山友們有一個可以攻頂前的歇腳住宿地方。

但行政院前院長蘇貞昌卻在任內拍板，110年9月11日解編「行政院觀光發展推動委員會」，只憑一紙公文「責成觀光主管機關交通部加強推動觀光業務，即時視需要召開跨部會會議」，就終結了運作將近40年的跨部會溝通協調機制，這是政府反其道而行，讓觀光產業哀鴻遍野，置觀光產業界上下游近百萬個家庭於不顧，甚至可能讓觀光政策寸步難行。

賴正鎰認為，像是新加坡旅遊局及泰國國家旅遊局等各觀光大國負責觀光業務都是一級單位，新加坡人員配置1200人，每年預算約台幣600億元，反觀我們的交通部觀光局是三級單位，觀光局局本部130人，每年推動觀光業務預算(不含人事費)僅約43億元，編制和預算規模與他國相差懸殊，人微言輕，如何叫得動其他部會，光靠公文往返也曠日廢時。

現在疫後觀光業加快復甦，交通部長王國材喊出今年要600萬人次來台，包括100萬人次大陸觀光客，但至今沒有放寬人流的政策，所以政府更需要跨部門的溝通，讓更多觀光旅遊相關政策跟上復原腳步，短期內應趕緊恢復政觀推委員會的運作，同時觀光局升格觀光署的計畫也要加速執行，才能擴大編制與國際行銷預算。

台灣想恢復到1200萬人次入境旅遊，甚至要提高到2000萬人次，他建議行政院長陳建仁應優先恢復「政觀推委員會」，且像前院長游錫堃一樣親自主持，展現政府重視觀光產的決心與行動，讓產官學的意見得以同步溝通，有問題可以立即有效解決，這樣才能有一致性與連貫性。