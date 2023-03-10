捷克今以8比5逆轉擊敗中國大陸，拿下隊史在世界棒球經典賽（WBC）的會內賽首勝。驚奇的是這支捷克棒球隊多數成員都有其他正職工作，從消防員、房地產銷售到高中老師都有，敲出隊史會內賽首轟的門希克（Matej Mensik）是位運動教練，總教練查丁（Pavel Chadim）現在還是神經科醫師，打棒球只是他們的副業而已！

捷克門希克（33號）對中國敲出隊史經典賽會內賽首轟，他的正職工作是運動教練。（美聯社）

《ESPN》披露以下捷克隊球員的正職工作：

捕手瑟文卡（Martin Červenka）：短暫待過守護者、金鶯的小聯盟系統，現為銷售員

捕手瓦夫魯薩（Daniel Vavrusa）：棒球設備進口商

DH／三壘手齊瑪（Petr Zýma）：曾是美國大學棒球校隊隊長，現為外匯證券公司客戶經理

游擊手／投手史奈德（Martin Schneider）：消防員，曾因要24小時值勤無法出賽

三壘手史洛馬（Filip Smola）：會計師事務所審計師

三壘手庫比卡（Jakub Kubica）：銷售經理

三壘手V.門希克（Vojtech Mensik）：2021年取得北卡羅萊納州大數學學士學位

工具人格瑞波（Jakub Grepl）：正在修國際關係和政治學課程

中外野手杜波維（Arnošt Dubový）：高中地理老師

左外野手門希克（Matej Mensik）：運動教練

投手厄柯利（Lukáš Ercoli）：負責捷克棒球公關事務

投手托梅克（Jan Tomek）：青年隊教練

投手梅干斯（David Mergans）：雜誌版主

投手／外野手米納基（Marek Minarki）：前費城人、海盜小聯盟球員，現從事房地產

三壘指導員韋克勒（David Winkler）：木工

總教練查丁（Pavel Chadim）：前捷克國家隊球員，曾在國內聯賽10連霸，現為神經科醫生