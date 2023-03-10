周湯豪高雄巨蛋門票一開賣秒殺，大展高人氣。（環球音樂提供）

周湯豪6月3日將在高雄巨蛋開唱，門票今（10日）開賣，他正在飛往香港的飛機上，他打趣：「對票房當然會緊張啊，但不想去想這種事。」沒想到下機就傳來門票3分鐘秒殺完售的好消息，他也表示：「Thank you guys， I love you guys，謝謝大家，我們高雄見！」高興之餘，也很實際的提醒粉絲：「大家趕快去搶高鐵票。」

對於粉絲敲碗詢問加場，周湯豪則表示：「有緣再相會！沒買到的，先買專輯囉。」「REALIVE」台北場讓人驚艷的日字舞台、時尚伸展台、名模秀、玻璃娃娃屋等元素，將原汁原味搬入高雄巨蛋，周湯豪也承諾燈光與美學特效將全面升級，誓言帶給粉絲顛覆以往的感官震撼，他自信說：「我跟你說！高雄場鐵定High翻、High爆，不信你去問那些看過的人。」

有趣的是，昨晚周湯豪利用IG限動提問與粉絲互動，問高雄場粉絲是什麼職業、從哪來，有包括台中、台北甚至香港的幼教老師說要揪團衝一波，還有高雄在地辣妹護理師表示要率姐妹團助陣，亦有不少情侶喊報到，他幽默表示：「都是情侶耶，我都不唱情歌的。」屆時Dress Code依舊是「湯豪白」，期待與粉絲開趴同High，「我們高雄見，謝謝各位」。