博恩最後成功登頂。（寬宏藝術提供）

2023 曾博恩世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》台北站在今（10日）正式售票。博恩在宣傳片中為了實現真正的「攻蛋」，參與多日受訓並考取IRATA國際繩索技術證照，最終成功登頂完成夢想，不少網友看到影片後笑稱說「這下曾博恩真的成為全臺灣第一位成功登上小巨蛋的藝人」。

談起籌備進度，博恩表示本來以為時間很充足，但年假後一路拍攝主視覺、宣傳和處理簽證問題等等，忙到根本沒有時間，他也表示已經跟公司說好，從3月中開始會專心閉關準備。隨著演出日期漸漸逼近，博恩半開玩笑地說：「前年《另存新檔》公司只給我47天，去年演講《三重標準》更是只有25天，這次《破蛋者》離《炎上 王世堅》結束後到演出有140天，終於讓我有時間可以準備了。」

日前，薩泰爾娛樂釋出第一波《破蛋者 BALLBREAKER》巡迴資訊，首站將於4月在東京正式起跑，後續更跨足新加坡、馬來西亞等各大都市；巡迴版圖中清楚看到博恩想達成「第一位以中文舉辦單口喜劇世界巡迴個人秀」的野心。 博恩透露，籌備世界巡迴過程遇到不少狀況，像是團隊申請演出簽證、來回與場地方溝通等等，比在臺灣舉辦專場更加複雜，過程中甚至因時間趕不及，差點讓這次的世界巡迴破局，幸好最後問題順利排除。一切的狀況也讓他驚呼：「原來要辦一場世界巡迴這麼麻煩！」

薩泰爾娛樂表示，巡迴消息公布後，已收到非常多世界各地觀眾詢問，期待《破蛋者 BALLBREAKER》能於當地演出；目前巡迴資訊僅為第一波，未來將陸續公布其他城市，請密切關注官方社群釋出最新消息，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。