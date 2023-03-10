描述校園霸凌議題的Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》，第一部甫開播就成為網友熱議話題。睽違近三個月，《黑暗榮耀》第二部將於今（10）日下午上線，為了迎接大批影迷湧入網站，Netflix表示已經準備好伺服器，足以應付南韓5千萬人口同時上線觀看。

就是今天！Netflix獨家影集《黑暗榮耀》第二部上線倒數

南韓女神宋慧喬主演的Netflix獨家影集《黑暗榮耀》自上線後就備受關注，網路討論話題不斷，目前位居《網路溫度計》韓劇口碑排行榜第一名，堪稱近期最夯的現象級復仇巨作。

image source：韓劇口碑排名(分析區間：2022/12/10~2023/03/09）

▲《黑暗榮耀》位於《網路溫度計》韓劇口碑排行榜第1名。

為了維持影集討論度、讓網友們持續對《黑暗榮耀》有新鮮感，替第二部鋪墊熱度，Netflix先前特地舉辦的「黑暗榮耀期中考」活動，沒想到卻因同時間太多人湧入網站，導致伺服器過載、當機。

全力避免伺服器過載 迎接南韓5千萬人同時上線 Netflix準備好了！

為了避免相同窘境再次發生，Netflix趕在《黑暗榮耀》第二部上線前全力做好準備，低調對韓媒表示目前伺服器沒有問題，準備好迎接南韓全國上下5000萬人準時收看。這部現象級暗黑復仇巨作將在今（10）日下午四點於Netflix全球190國獨家上線也令不少期待已久的影迷興奮大喊「已經請好假準備回家追劇了！」

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