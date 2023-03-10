國民黨立委王鴻薇詢問缺蛋荒的問題(翻攝自國會頻道)

全台蛋荒仍持續，國民黨立委王鴻薇今質問陳吉仲，何時能解決蛋荒問題？會不會拖過中秋？陳吉仲承諾「到3月底會大幅度減少這樣的問題」、不會拖到中秋節：行政院長陳建仁則大讚「陳吉仲是很有承擔，而且做得很好的農委會主委」。

王鴻薇就缺蛋問題質詢行政院長陳建仁與農委會主委陳吉仲，王鴻薇表示，現在不只雞蛋漲價，連鴨蛋也開始漲價了，蛋荒到底什麼時候解決，有沒有明確的答案？ 陳建仁說，會盡最大努力，來做國際專案的採購。

陳吉仲則說，蛋荒的問題我們盡最大的努力作國際採購，但是整個情況要看全球的疫情狀況；現在國內的產能已經是谷底，也正在回升中，禽流感疫情也控制得差不多，影響在3月會減少。

王鴻薇說，這些你(陳吉仲)已經說過很多次，到底什麼時候可以解決？卜蜂的董事長鄭武樾昨說紓解蛋荒最快要到中秋節的時候才有，會拖到中秋節嗎？

陳吉仲回應，當然不會拖到中秋節，王鴻薇再問，所以3月底能不能解決？不能解決要下台嗎？陳建仁則隨即接話說，現階段最重要的是解決問題，王鴻薇再度打斷問，主委多次說不戀棧，他有沒有私下說沒有辦法解決以示負責？

陳建仁說，「我一直要求主委，因為他對調度國內的雞蛋採購等等是真正的專家」，所以一直要求陳吉仲要堅守崗位，把這些工作在這困難階段，而陳建仁話還說完，王鴻薇說，所以陳吉仲要堅守崗位？陳建仁說：「對。」

陳吉仲則表示，讓農委會盡快把這問題解決，他個人要不要留在這位子反而是其次，「我如果沒辦法繼續解決問題，當然會造成團隊困擾」。陳吉仲也說，農委會從不擔心不負責任，都盡最大力道；台灣有200、300項農產品，農委會都全力要顧好，這次真的是禽流感跟氣候因素。

王鴻薇聽聞後怒轟，「這都是廢話，我只是要求雞蛋缺但能夠解決，解決不了就應該下台，這麼容易的事情」院長你上台之後一直沒辦法解決不會覺得困擾嗎？

陳建仁說，「吉仲是很有承擔，而且做得很好的農委會主委，這次蛋荒是全球性問題。」